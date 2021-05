Georgio et S.Pri Noir partent chanter sur la Lune dans le clip "Full Moon"

Quand Georgio et S.Pri Noir mélangent leurs univers, le résultat est époustouflant !

Georgio et S . Pri Noir viennent de nous dévoiler leur collaboration 100% parisienne avec le visuel du titre Full Moon disponible depuis le 5 mai 2021 . Full Moon est extrait du prochain album de Georgio intitulé Sacré dont la sortie est prévue pour ce vendredi 7 mai 2021 .

Un visuel appétissant

A l'image, on retrouve Georgio seul face à sa feuille. En pleine recherche d'inspiration, le jeune rappeur se laisse rêver et pense à "décrocher la Lune" . Il apparaît souvent seul, uniquement rejoint par S . Pri Noir dans un désert de brume orange qui rappelle la surface de la Lune . Côté musique, l'alchimie prend parfaitement entre les deux parisiens . Georgio s'occupe des couplets rappés alors que S . Pri le rejoint sur les refrains chantés hyper réussis. On en redemande !

"Dernier morceau et clip avant la sortie de l'album, un grand merci à mon reuf S . Pri Noir pour la force, trop fier de ce titre !" expliquait Georgio sur Instagram en partageant son clip :

Récemment, Georgio a reçu une certification de disque de platine pour son album intitulé Héra sorti en 2015 . On lui souhaite autant de réussite avec son prochain album, qui sera disponible ce vendredi 7 mai 2021 ! Au début du mois d'avril, il avait également dévoilé sa 3ème Ailleurs Session.