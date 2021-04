Georgio est disque de platine avec son album "Héra"

Le deuxième album de Georgio "Héra" obtient un disque de platine avec plus de 100 000 ventes réalisées.

Plus de quatre ans après, Georgio vient de recevoir une magnifique nouvelle. Son deuxième album solo intitulé Héra est certifié disque de platine, avec plus de 100 000 équivalent ventes . Sur ses réseaux sociaux le rappeur parisien a tenu à remercier ses fans ainsi que son entourage .

Merci de tout mon coeur

"Héra est certifié disque de platine avec 100 000 albums vendus ! Grosse force à tous ceux et celles qui ont streamé, choppé les vinyles/cds, qui sont venus aux concerts sur la tournée, et bien sûr à toutes les personnes qui ont bossé de loin ou de prêt sur le projet . C'était une aventure de fou . "

Une véritable consécration pour le rappeur . Il s'agit de son album qui a réalisé les meilleurs résultats, porté par le single planant Héra, qui cumule plus de 9 millions de vues sur YouTube .

Sacré, son nouvel album

Georgio est actuellement en promotion pour la sortie de son nouvel album . Intitulé Sacré, ce nouveau projet sera son quatrième album et verra le jour le 7 mai prochain . La tracklist qui a déjà été dévoilée et composée de 18 tracks avec des participations de S . Pri Noir, Kalash Criminel, Zikxo et Sanka Elshede .