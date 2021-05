Georgio de retour avec son album "Sacré" feat. Kalash Criminel, S.Pri Noir...

Georgio vient de livrer son quatrième album solo "Sacré".

par Team Mouv'

Plus de deux ans après la sortie de XX5, Georgio est de retour avec un nouvel album . Seulement âgé de 28 ans, le rappeur livre déjà son quatrième album solo, qui vient compléter une magnifique discographie .

Composé de 18 tracks, cet album est disponible depuis ce vendredi 7 mai à minuit . Il vient conclure une promotion de plusieurs semaines, avec notamment plusieurs Ailleurs Sessions, mais aussi des clips qui ont été dévoilés au compte - gouttes : Les anges dans des robes rouges, Danse, Vers le Haut et Full Moon avec S . Pri Noir, sorti la veille de l'album . Sur l'opus, on retrouve également Kalash Criminel et Zikxo comme invités .

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Dans le reste de son actualité, Georgio a reçuun disque de platine pour son album intitulé Héra sorti en 2015 . On lui souhaite la même chose pour l'opus Sacré, disponible à l'écoute ci - dessus .