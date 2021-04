Georgio balance une nouvelle "Ailleurs Session"

Un mois pile avant la sortie de son nouvel album, Georgio dévoile sa troisième "Ailleurs Session" sur Youtube.

par Team Mouv'

Georgio maitrise l’art de la communication à la perfection . Il y a trois semaines déjà, il dévoilait une vidéo léchée, au visuel somptueux et aux paysages immaculés de blanc pour annoncer la date de sortie de son prochain album, Sacré. Quinze jours plus tard, il dévoilait un extrait de son projet . Dans le son Danse, le rappeur parisien se sent étouffer entre quatre murs de béton avant de lâcher prise au fil de ses paroles .

Une "Ailleurs Session" avant l'album

Un mois tout pile avant la sortie de Sacré prévu pour le 7 mai, Georgio nous dévoile encore l’étendu de son talent musical et visuel en dévoilant une nouvelle "Ailleurs Session". Dans cet exercice unique, il enregistre des sons inédits dans des lieux rares et privilégiés avec une instru acoustique .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Troisième de la série, cette session a été enregistrée le 31 mars dernier au fond de la grotte de Clamouse, dans l’Hérault. Sous la roche et les stalactites qui offrent une acoustique pure, Georgio est accompagné par le violoniste urbain Amine D1 et la violoncelliste Clara Bataillon. Une musicalité sombre, en adéquation avec les lieux sculptés par la nature . Curieux de découvrir de nouvelles sonorités et de mélanger les genres, le jeune homme de 29 ans déroule un texte toujours autant travaillé . Un plaisir de 2 minutes 46 pour les yeux et les oreilles . Trop court .