Georgio annonce son retour avec la réédition de "Ciel Enflammé"

Georgio annonce son retour avec la tracklist de "Ciel Enflammé".

par Team Mouv'

Après quelques mois d'absence, Georgio est de retour : il vient d'annoncer la suite de son dernier projet, Sacré, et a dévoilé la tracklist de l'album dans une vidéo postée sur Youtube et dans laquelle il freestyle.

La suite de Sacré a été annoncée ce lundi 8 novembre : l'album sera appelé Ciel Enflammé et Georgio vient d'en révéler le contenu . Le rappeur originaire d'Angers a profité de cette annonce pour sortir un freestyle, dans une vidéo de deux minutes postée sur les réseaux . Le rappeur s'y révèle intime et mélancolique, annonçant d'entrée "Sacré c'était la partie un, bientôt t'auras la suite" .

"La suite dort dans mon téléphone"

Un freestyle - tracklist dans lequel on découvre le titre des 12 morceaux à sortir, ainsi que notamment les featurings qui seront présents sur l'album : Coeur de Pirate sur Concept Flou, Doums pour Unique, Mister V pour Prêt du feu, Sofiane Pamart sur Quelques amis ça suffit et enfin Luv Resval sur Issue de Secours. Un casting intéressant, auquel participent des artistes variés : du rap mélodieux de Doums à la chanson française de Coeur de Pirate, et d'artistes confirmés comme Mister V à des rappeurs plus émergents comme Luv Resval .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un retour plein de promesses, donc, pour Georgio : le rappeur de Hera s'était déjà imposé en 2021 avec Sacré, mais a décidé de remettre le couvert avant la fin de l'année, puisque l'album sortira le 10 décembre . Toujours productif, il avait entre temps multiplié les concerts, et a apparemment charbonné pour sortir une nouvelle création avant 2022 : il confie sur twitter "après la sortie de SACRE j'ai continué à écrire et à enregistrer des morceaux, toujours dans la même énergie . Il y en a 12 que j'aime particulièrement" .

Patience : plus qu'un mois à attendre pour découvrir le nouveau projet de Georgio, Ciel Enflammé, qui promet déjà d'être une nouvelle promenade musicale dans le quotidien mélancolique de l'artiste .