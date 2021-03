Georgio annonce que le mix de son album est terminé

Sur Instagram Georgio a annoncé à ses fans qu'une nouvelle étape avait été franchie dans le développement de son album !

par Team Mouv'

Georgio sait faire grimper la pression quand il s'agit de promouvoir son album . C'est en mars dernier que le rappeur parisien a commencé introduire doucement l'arrivée prochaine d'un projet, sans en dire plus . Depuis, Georgio a sorti deux sons clipé, Les anges dans des robes rouges, qu'il avait introduit avec une vidéo ultra ingénieuse aux airs de live YouTube, Noir Paradis, et deux épisodes d'un tout nouveau concept : les Ailleurs Sessions. Aujourd'hui c'est officiel : le mix de son album est terminé !

L'album arrive . . .

C'est sur Instagram que le rappeur a lâché l'information . En effet, il a posté le dimanche 28 février une photo de lui casque sur les oreilles et ordinateur sur les genoux, accompagné d'une légende sans aucune équivoque possible : "Mix de l’album : FINI !" . Dans la section commentaire, les fans expriment leur excitation ! "Tellement impatiente", lance une internaute "c'est le moment de lâcher une date" prévient un autre . On sent que la communauté de Georgio n'en peut plus d'attendre . On espère qu'ils seront bientôt satisfaits !

En attendant, peut - être qu'on aura le droit à un nouveau visuel. . . que ce soit un nouveau clip ou une nouvelle Ailleurs Session. Dans les deux cas, le rappeur avait déjà rivalisé d'inventivité en terme d'esthétique . Dans ses deux dernières Ailleurs sessions, le rappeur nous avait emmené respectivement au bord de la mer en Bretagne et sur une montagne enneigée dans les Alpes . On compte sur Georgio pour continuer à nous faire voyager en ces temps de pandémie .