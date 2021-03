Georgio annonce la sortie de son nouvel album avec un gros teaser

Georgio a dévoilé sur les réseaux sociaux et via une vidéo ultra réfléchie le titre, la cover, la tracklist et la date de sortie de son prochain album ! Et ça arrive vite !

par Team Mouv'

Ça valait le coup d'attendre . Alors que depuis plusieurs mois Georgio tease la sortie de son prochain album à coup de clips somptueux et de nouveaux concepts, le rappeur de Paris a lâché ce mercredi 17 mars absolument toutes les infos que ses fans attendaient . . . et bien plus encore ! En plus d'un post Instagram on ne peut plus efficace, il a aussi réalisé une vidéo pour l'occasion qui retrace son parcours .

"Sacré" sortira le 7 mai 2021

En premier slide la cover et le titre de l'album, en second slide la tracklist, en légende la date de sortie : on peut difficilement faire plus efficace . C'est ainsi qu'on apprend que l'album Sacré sortira le 7 mai ! Sur la cover signée Antonin Nkruma, on peut voir Georgio qui semble crier à pleins poumons alors qu'il fonce à moto sur une plage de sable fin, sous un ciel bleu omniprésent . L'album "s'appellera SACRÉ, comme un hommage à ces liens de coeur et de sang, ces moments et ces lieux qui nous marquent à vie", explique - t - il . Mais ce n'est pas tout !

La tracklist dévoile les quatre invités de l'album, et ça envoie du lourd : S . Pri Noir, Kalash Criminel, Zikxo et son acolyte de toujours Sanka Elshede . La légende du post nous apprend aussi que l'album sera disponible en précommande dès le 18 mars et que ceux qui commanderont dans les premières 24 se verront offrir "un textile unique avec l'album qui disparaitra ensuite" . Pour les 10 ans de sa toute première musique mise en ligne, on peut dire que Georgio a fait les choses biens .

Les 10 ans de la toute première mise en ligne de Georgio

La cerise sur le gateau, c'est une vidéo à la réalisation impeccable diffusée sur sa chaine YouTube . Dans celle - ci on suit Georgio lors d'une marche introspective dans la neige ( surement là où il a tourné sa dernière Ailleurs Session avec Tsew The Kid d'ailleurs ) . Guidés par sa voix, on replonge dans son parcours grâce à une série de flashbacks : il nous compte ainsi ses réussites, ses bonheurs, mais aussi ses bonnes vieilles galères via avec de sacrées anecdotes !

Que demander de plus ? Aller, plus que 52 dodos.