Genius : voici les 10 titres francophones les plus consultés sur la plateforme

Le site américain a révélé son classement et un artiste se détache plus que les autres...

par Team Mouv'

Le site américain Genius recense et détaille les paroles de tous les morceaux disponibles sur les plateformes de streaming . Très connu des amateurs de rap et de hip - hop, les artistes eux - mêmes se rendent sur Genius pour commenter leur propre morceau et dévoiler les messages cachés derrière leurs rimes .

Après son classement des titres français les plus consultés en 2020, le site dévoile enfin le classement des 10 morceaux de rap francophone les plus consultés de son histoire. Arrive en tête le grand classique de Kalash, Mwaka Moon, en feat avec Damso, consulté plus de 1,31 million de fois . Le rappeur belge, numéro 1 des recherches en septembre dernier, classe également deux autres de ses titres : Feu de bois en deuxième position et Amnésie à la septième place . Grand gagnant de ce top 10, PNL fait rentrer cinq de ses sons dans le classement : DA ( 3e ) , Au DD ( 4e ) , Jusqu'au dernier gramme ( 5e ) , Le monde ou rien ( 6e ) et Naha ( 8e ) . Au total, ces morceaux cumulent plus de cinq millions de consultations sur Genius . 92i Veyron de Booba et Fusil de SCH ferment le classement .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix