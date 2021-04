Gazo suivi et validé par Virgil Abloh

Virgil Abloh et Gazo se sont rapprochés sur les réseaux, une collab de rêve en approche ?

par Team Mouv'

Soyons honnêtes, peu d'artistes ont amené autant de fraîcheur et de nouveauté que Gazo en 2020 . En imposant sont style "Drill Fr" et avec son désormais célèbre : "Demi - tour / Slide !" il est rapidement devenu l'un des rappeurs les plus en vue de sa génération . C'est sûrement pour ces raisons que le fameux créateur de mode Virgil Abloh s'est intéressé de près à la musique et à l'univers artistique du jeune rappeur originaire de Saint - Denis .

Validé par le créateur le plus hype de la planète

Gazo est né en région parisienne de parents d'origines Guinéennes et en se fondant dans le courant international de la Drill, il a visiblement réussi à séduire un large public, bien au delà des frontières de l'hexagone . En août dernier déjà, Virgil Abloh avait commenté une publication du tout jeune rappeur . Sacrée reconnaissance ! Sur Instagram, le créateur de mode vient carrément de s'abonner au compte de Gazo . . . Baww, flexxx !

Gazo, partout

Récemment invité dans Mouv' Rap Club par Céline, Pascal et Fif, Gazo nous avait confié qu'il comptait faire évoluer son univers musical en prenant des nouvelles directions artistiques . En sortant sa mixtape intitulée Drill FR en début d'année, il avait même réussi à squatter la première place du top stream en France ! A tout juste 25 ans, le rappeur a encore une longue carrière devant lui, et tant mieux pour nous .