Gazo : son prochain projet est bientôt terminé

Gazo est sur le point d'envoyer le premier extrait de son prochain projet, terminé à 90%.

par Team Mouv'

Après avoir envoyé son premier projet Drill Fr le 26 février 2021, Gazo a annoncé son retour en solo. Alors qu'il a déclaré avoir bientôt bouclé son deuxième projet, le rappeur est sur le point de balancer un premier extrait, sous les conseils avisés de ses fans.

Gazo officiellement de retour en 2022

Après avoir vu sa mixtape Drill Fr passer un nouveau cap et être certifiée disque de platine, le pionner de la drill française a annoncé sur Instagram avoir terminé son prochain projet à 90%. Celui qui a été présent durant toute l'année 2021 à travers ses hits solo mais aussi ses nombreux featurings notamment avec Kalash, Koba LaD ou encore Ninho, reviendra donc en 2022 pour nous servir encore plus de drill.

En novembre dernier, le rappeur avait déjà laissé sous-entendre qu'il préparait un nouvel opus. C'est ce dimanche 6 février seulement qu'il l'a confirmé et qu'il a fait une fois de plus contribuer son public dans ses choix puisqu'il indique en légende sous son post Instagram : "Projet prêt à 90% dites moi quel type de son j’envoie en premier c’est vous qui décidez".

Alors que plusieurs feats ont déjà été enregistrés dont un avec Damso et un autre avec Timal, on sait maintenant que ces collaborations pourraient s'inscrire sur la tracklist du prochain projet de Gazo. Même si aucune date n'a pour le moment été dévoilée, on a hâte de découvrir ce que nous reserve le chef du BSB Gang.