Gazo serait "prêt" à changer le rap français avec son nouvel album

par Team Mouv'

Alors qu'il annonçait récemment avoir terminé son nouvel album, Gazo pourrait amener le rap français vers un autre tournant avec celui-ci, selon son ingénieur du son.

Un nouveau pas dans le rap fr

Avec sa mixtape Drill Fr, sortie en 2021 et certifiée récemment disque de platine, Gazo s'est imposé comme un taulier de la drill à l'échelle française. Après avoir largement démocratisé le mouvement et influencé les rappeurs français avec ce premier projet, Gazo sera prochainement de retour avec un nouvel album et celui-ci serait, selon son ingénieur du son, un nouveau pas pour changer, ou du moins influencer une fois de plus, le rap fr.

Teasé depuis un moment déjà, son futur projet a été officiellement annoncé comme prêt lors d'une récente soirée avec son label, par la directrice même d'Epic Records. Après avoir déclaré en story sur son compte Snapchat qu'il arrêtait les featurings, Gazo semble nous réserver bien d'autres surprises avec cet album. Ce 23 avril, son ingénieur du son, Sherko, a tweeté un alléchant teasing et assurément, Gazo prévoit de faire prendre au rap français un autre virage. "Avant la drill, je me souviens qu’avec Gazo on voulait changer (influencer) le rap français. On a déjà fait un pas avec la mixtape DRILL FR, attendez de voir l’autre".

