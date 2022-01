Gazo : sa mixtape "DRILL FR" certifiée disque de platine

La mixtape "DRILL FR" de Gazo est officiellement certifiée disque de platine

par Team Mouv'

L'un des pionniers de la drill en France reçoit un disque de platine pour l'un des projets les plus écoutés de 2021.

Depuis Drill Fr 4, sorti en septembre 2020, Gazo se montre comme l'un des acteurs majeurs de la scène rap et l'a encore prouvé l'année dernière avec des single tel que Daddy Chocolat ft. Koba la D, Tu le sais ft. Kalash, Kalitada ft. Heuss L'enfoiré et SLK ou encore Canon ft. Hache-P mais aussi grâce à sa mixtape.

Le 26 février 2021 sortait le premier projet de Gazo, DRILL FR. Auréolé d'un grand succès, notamment grâce aux hits Haine&sex, Kassav ou encore Euphon, la mixtape a été certifiée disque d'or quasiment 3 mois plus tard. Ce vendredi 14 janvier, c'est une autre étape qu'a franchi le drilleur parisien puisqu'il a obtenu son premier disque de platine, soit plus de 100 000 exemplaires vendus.

Une superbe récompense pour un premier projet et "Sans Réédition" comme l'a signalé Gazo. Et alors que le cousin de MHD a récemment consulté son public afin de savoir si il devait sortir une réédition ou un nouvel album on a déjà hâte de sa prochaine sortie.