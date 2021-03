Gazo : numéro 1 du top albums avec sa mixtape "Drill FR"

Gros carton pour Gazo, qui place sa mixtape "Drill FR" à la première place du tops albums français.

par Team Mouv'

Il était très attendu et il n'a pas déçu . Comme l'annonce Ventes Rap, Gazo entre à la première place du top albums français de la semaine, avec sa mixtape Drill FR, sortie le 26 février dernier .

Dans le détail, le prince de la drill a réalisé 8618 équivalents ventes, 977 physique ( 11% ) , 73 téléchargement ( 1% ) , 7 568 streaming ( 88% ) . Un chiffre énorme pour un premier projet . Il faut dire que Gazo était très attendu et avait fait monter la pression autour de lui .

Sur cette mixtape de 15 morceaux, on retrouve une multitude de featurings . Tiakola (Kassav) et Hamza (Drill FR 5) , Hache - P (Cache Cou) , Franglish et Landy (GO) ainsi que le rappeur allemand Luciano sur le morceau On a et les deux princes de la drill anglaise Pa Salieu et Unknown T . Des gros noms qui ont sûrement contribué à la réussite de ce projet .