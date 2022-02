Gazo, Niska, Soso Maness... rejoignent le line-up de Solidays

Le line-up s'agrandit pour le festival de Solidays 2022 qui accueillera Gazo, Soso Maness, Niska et Oboy.

par Team Mouv'

Alors que les premiers noms du line-up de Solidays ont été révélés en décembre 2021, le festival vient de dévoiler 27 nouveaux noms dont 4 figures du rap français qui viendront s'ajouter à l'affiche de leur programmation.

Un été 2022 sous les meilleurs auspices

Bien qu'on se sera passé de festivals et de concerts pendant 2 ans, on voit (enfin) à peu près le bout du tunnel et on pourra prochainement retrouver le plaisir des scènes. Alors que les artistes dévoilent petit à petit les dates de leurs tournées, les festivals en font de même et rythmeront comme il se doit notre été 2022 avec la présence d'artistes de qualité.

En effet, chacun y va de sa programmation : Les Ardentes, Les Francofolies, Marsatac, tous dévoilent petit à petit leur line-up aussi fou les uns que les autres. Et en cette matinée du premier jour de février, c'est le tant manqué festival Solidays qui a ajouté un peu plus d'étoiles à notre ciel en révélant sur Twitter 4 nouveaux noms de la scène du rap français qui s'ajouteront à ceux de Damso, PLK et Orelsan. Le 24, 25 et 26 juin prochain, Gazo, Niska, Soso Maness mais encore Oboy, viendront donc enflammer la scène de l'hippodrome de Paris-Longchamp.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un été 2022 qui s'annonce sous les meilleurs auspices et qui nous permettra d'enfin retrouver l'ambiance des festivals qui nous auront tant manqués.