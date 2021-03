Gazo : les premiers chiffres de vente de sa mixtape "Drill FR"

Le prince de la "Drill FR" a réussi son baptême du feu.

par Team Mouv'

Découvert par le grand public en 2020 avec son fameux "Demi - tour / Slide ! " sur Drill FR 4 feat Freeze Corleone, Gazo vient de définitivement marquer la drill française avec Drill FR, son projet disponible depuis le 26 février 2020. Moins d'une semaine après la sortie du projet, les premiers chiffres en "mid - week" indiquent que l'engouement autour de la musique de Gazo est réel en ce début d'année . Ses fans ont largement répondu présent, et le succès de cette mixtape annonce d'autres projets dans le futur .

Ça stream fort !

Pour la sortie de son tout premier projet, Gazo a réalisé un score plus qu'honorable: 4 056 exemplaires vendus correspondants à 3 412 streams, 587 ventes physiques et 57 commandes digitales. Il avait fait la promo de ce projet en dévoilant des énormes collabs avec des artistes tels qu'Hamza ou Leto. Sur le projet, il est également rejoint par Hache - P ( ex - MZ ) , Tiakola, Luciano et Franglish & Landy.

Vers d'autres styles musicaux ?

Ce lundi 1er mars, Gazo était l'invité de Céline, Cefran et Fif dans Mouv' Rap Club pour nous parler de la sortie du projet . Il nous a raconté la création de cette première mixtape en revenant notamment sur sa collab' avec Franglish & Landy. Concernant l'avenir de sa musique, le rappeur a indiqué que son prochain projet ne serait pas axé que sur les sonorités drills avant de nous kicker un petit son en live !