Gazo et Laylow vont représenter la France aux BET Hip/Hop Awards

Gazo et Laylow sont nominés aux BET Hip/Hop Awards qui auront lieu en octobre.

Le 1er octobre prochain se dérouleront les seizièmes BET Hip/Hop Awards à Atlanta, l'émission sera retransmise quatre jours plus tard et nous aurons la chance de voir deux français nominés .

Deux styles, une catégories

Alors que l'on retrouve, sans grande surprise, des stars américaines telles que Cardi B, Megan Thee Stallion, Drake, J . Cole ou encore Tyler The Creator du coté de l'hexagone on attendait de connaitre si des français allaient être nominés . Cocorico ! C'est chose faite avec les nominations de Gazo et Laylow dans la catégorie "Best international flow".

Dans deux registres totalement différents, les deux artistes vont donc concourir pour le même trophée . Entre la drill française représentée par le rappeur francilien et la mélancholie futuriste de l'artiste toulousain, les américains vont découvrir deux des plus grandes têtes d'affiche de notre paysage urbain . L'année dernière Hatik, Ninho et S . Pri Noir avaient représenté la France mais été rentrés bredouille des Etats - Unis . Malgré cela, la présence, année après année, d'artistes français à l'une des cérémonies les plus prestigieuses de la discipline prouve que notre paysage rap figure parmi les plus influents du milieu .

