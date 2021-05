Gazo et Heuss l’Enfoiré réunis en studio

C'est la collab surprise de l'année, Gazo et Heuss L'Enfoiré sont actuellement en studio.

par Team Mouv'

Il y a des associations auxquelles on ne s'attend pas toujours et c'est ici le cas de Gazo et Heuss L'Enfoiré qui seraient actuellement en studio .

C'est dans une story postée sur son compte Instagram que Gazo a annoncé être en studio avec Heuss L'Enfoiré : dans une première vidéo on aperçoit les deux artistes se montrer fièrement leurs montres de luxe puis dans la vidéo suivante Gazo filme le studio dans lequel ils se trouvent avec une mention écrite "On reprend du service" . Pas de place au doute quant à la probabilité pour que les deux compères nous préparent quelque chose . Il s'agirait de la première collaboration entre les deux rappeurs aux univers très différents, entre Gazo dont la maîtrise de la drill n'est plus à prouver et Heuss qui exploite un rap plus mélodieux .

Si certains sont surpris par la nouvelle, il n'est pas exclu que la fusion de leurs deux mondes puisse être une bonne surprise . Affaire à suivre . . .