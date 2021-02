Gazo dévoile sa première mixtape "Drill FR" feat Hamza, Tiakola, Landy, Franglish…

Gazo s’affirme comme le fer de lance de la drill en France avec sa première mixtape, "Drill FR".

par Team Mouv'

L’année 2020 a marqué l’explosion de Gazo . De quasi - inconnu, il est devenu l’une des figures les plus importantes du rap français en quelques mois . De Gims à Freeze Corleone, en passant par Dosseh, Jul ou S . Pri Noir, tout le monde s’arrache les services du drilleur du 93 . Il devait confirmer les attentes avec un projet, c’est maintenant chose faite .

Casting de luxe

Sa première mixtape, sobrement intitulée Drill FR, comme la série de freestyles qui l'a révélé au public, contient 15 morceaux et est riche en featurings . Si les morceaux avec Tiakola (Kassav) et Hamza (Drill FR 5) étaient déjà connus, les collaborations avec Hache - P (Cache Cou) , Franglish et Landy (GO) amènent une respiration dans un projet compact . Gazo s’ouvre aussi à l’international, en conviant le rappeur allemand Luciano sur le morceau On a et les deux princes de la drill anglaise Pa Salieu et Unknown T, pour l’explosif Mon cher.

La maitrise de la drill

Musicalement, Gazo reste dans ce qu’il fait de mieux : une drill poisseuse, froide, et pensée pour faire bouger les murs . Sur des prods signées de tous meilleurs beatmakers drill de France ( Flem, Piearrari… ) mais aussi de rookies prometteurs ( Hakai Beats, 10pm… ) , le rappeur montre l’étendu de son talent, entre découpage chirurgical et envolées autotunées, le tout saupoudré de backs entêtants .

Avec Drill FR, Gazo confirme qu’il faudra compter sur lui dans les mois à venir, en tant qu’acteur majeur du rap en France . Vous pouvez retrouver son passage dans Mouv’ Rap Club le 21 janvier 2021, où il détaille, entre autres, son rapport à la drill .