Gazo dévoile la tracklist de sa prochaine mixtape "Drill Fr"

Gazo a enfin dévoilé la tracklist de sa mixtape "Drill Fr" qui sortira le 26 février.

par Team Mouv'

C'est simple : en ce moment, Gazo est partout. Entre un passage dans Mouv' Rap Club aux côtés de Pascal Cefran, sa participation à la réédition de l'album de Mister V, la sortie du déjà mythique son avec Tiakola Kassav, un feat avec Leto en préparation et on en passe . . . c'est avec un immense plaisir qu'on a accueilli l'annonce de l'arrivée prochaine de sa mixtape .

Le prince de la drill prêt à tout casser le 26 février

Drill Fr arrivera ainsi le 26 février . . . et Gazo vient d'en dévoiler la tracklist ! C'est notamment via une story Instagram que le rappeur de St - Denis est venu mettre fin à l'attente de ses fans . Pour ce premier projet, on peut dire que Gazo aura su s'entourer ! C'est sans surprise qu'on retrouve le morceauDrill Fr 5 en feat avec Hamza qui avait ébranlé la scène rap en octobre dernier, ou encore Tiakola sur la dinguerie Kassav. Mais on peut aussi retrouver Hache - P, Luciano, Landy et Franglish, Pa Salieu et Unknown T !

La date de sortie de Drill Fr se rapproche fortement et on a pas l'air d'être les seuls à attendre le projet avec impatience ! Sur les réseaux sociaux, les fans manifestent leur excitation mais surtout leur admiration face à celui que beaucoup considèrent comme le numéro 1 de la drill en France .