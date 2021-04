Gazo dévoile deux gros clips : "Haine&sex" et "Inhumain (partie 2)"

Gazo vient de dévoiler deux clip d'un coup, "Demi-tour, slide !"

par Team Mouv'

Récemment validé par Virgil Abloh, Gazo est entrain de tout retourner sur son passage ! Le rappeur aux 1 000 grillz vient d'ailleurs d'en remettre une bonne couche en sortant deux clips à la suite : l'un intitulé Haine & sex, l'autre Inhumain ( partie 2 ) qui sont d'ores et déjà disponibles sur Youtube !

Inhumain ( partie 2 )

Dans le visuel d'Inhumain ( partie 2 ), Gazo nous embarque avec lui jusque dans les abysses de sa musique . Ambiance archi sombres et lyrics crus sont au menu . Le tout est sublimé par une post - production à couper le souffle et un réalisation superbe signée Rosemary ( Jonas & Tinoki ) . Le spectateur découvre l'univers visuel à travers le regard d'un chien qui tourne autour de la table ou Gazo et la MLG travaillent sur . . . des sombres affaires

Côté peura, Gazo découpe avec l'aisance qu'on lui connait une prod drill tout droit sortie des enfers ( signée par le producteur Shuriken ) . "Les allumer avec une seule main, envahi par mon côté animal . Comme si j'étais inhumain !" rappe l'enfant terrible de Saint - Denis .

Avant ce clip, Gazo avait déjà dévoilé celui de Haine & sex, plus tôt dans la journée :

Gazo est partout !

Ces derniers temps Gazo a littéralement choqué le monde du rap avec des hits tous plus bre - som les uns que les autres . Pour l'heure, sa "masterpiece" reste le morceau sorti en collab' avec Freeze Corleone intitulé Drill FR 4 et désormais certifié single d'or par la SNEP . En envoyant deux clips aussi lourds à la suite, Gazo prouve qu'il a toujours aussi faim de succès et qu'il compte travailler pour réussir .

Récemment invité par Céline, Cefran et Fif dans Mouv Rap Club, il avait indiqué qu'il aimerait diversifier un peu son univers musical . Mais pour l'instant, la drill lui va si bien . Pourquoi changer une équipe qui gagne ?