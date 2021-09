Gazo consulte son public pour une réédition ou un nouvel album

Gazo demande à son public si ils souhaitent un nouvel album ou une réédition

par Team Mouv'

Fin février le rappeur francilien avait sorti sa Mixtape Drill Fr posant ainsi le premier édifice de sa jeune carrière . Six mois plus tard le drilleur semble prêt à sortir un nouveau projet, mais sous quelle forme ?

Rappeur omniprésent

Dans le rap actuel il faut être actif et ça Gazo l'a bien compris . Auréolé d'un grand succès pour son premier projet, notamment grâce aux hits Haine & sex, Kassav ou encore Euphon, l'artiste souhaite bien surfer sur cette vague pour la fin de l'année . Depuis Drill Fr 4, sorti en septembre 2020, le rappeur se montre comme l'un des acteurs majeurs de la scène rap et l'a encore prouvé cet été avec des single tel que Daddy Chocolat ft . Koba la D, Tu le sais ft . Kalash, Kalitada ft . Heuss L'enfoiré et SLK ou encore Canon ft . Hache - P. Le drilleur ne souhaite visiblement pas s'arrêter là et à donc demandé à son public de l'orienter sur la nature du prochain projet . Une réédition introniserait certainement sa mixtape et un nouveau projet permettrait à Gazo d'offrir une nouvelle palette à son public .

Gazo - Story Instagram

Bien que la carrière de l'artiste soit encore toute nouvelle, il a su surfer sur la Drill au moment opportun et se positionner comme un élément incontournable de ce mouvement en France . Quelque soit l'issu de cette consultation nul doute que la prochaine apparition du cousin de MHD soit un succès .