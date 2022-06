Gazo annonce son nouveau projet

Gazo sera bientôt de retour avec un nouveau projet.

par Team Mouv'

Alors qu'il s'est récemment dit prêt à changer le rap français, Gazo a annoncé son retour dans les semaines à venir avec un tout nouveau projet.

Rendez-vous le 1er juillet !

Après avoir envoyé plusieurs extraits complètement bouillants, notamment le morceau à succès Céline 3X et l'inédit MOLLY sur Colors, Gazo semble fin prêt à revenir faire un peu plus trembler le rap game avec sa douce voix grave.

Présent sur de nombreux bangers de ces derniers mois, le roi de la drill n'a pas dit son dernier mot quant à ses projets solo. En effet, celui qui tease depuis un moment son retour l'a officialisé ce 11 juin sur ses réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des fans.

Faisant suite au fabuleux Drill FR sorti il y a un peu plus d'un an, ce projet intitulé K.M.T et qualifié de mixtape par le drilleur lui-même est prévu pour le 1er juillet prochain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

D'ores et déjà en précommande, la tracklist et les featurings n'ont, quant à eux, toujours pas été communiqués. Surveillons donc le ciel et croisons les doigts pour y retrouver la collaboration avec Damso qui nous fait tant languir.