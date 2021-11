Gambi signe définitivement son retour avec le clip "Khedma"

Gambi délivre son tout nouveau clip "Khedma" après des mois d'absence.

par Team Mouv'

Gambi avait teasé son retour mais il nous fallait une preuve concrète pour en être vraiment sûr, et c'est chose faite avec le clip de Khedma.

Gambi le grand retour

Fin octobre, Gambi avait été aperçu à Hem, auprès d'un tank, pour ce qui semblait être le tournage d'un clip, lançant alors les spéculations concernant un possible retour . Ce lundi 8 novembre c'est avec un teaser dans lequel on retrouve l'auteur de Popopop échoué sur une plage et jouant au ballon que l'artiste a officialisé son retour . Le lendemain il balançait un court extrait dans une story de quelques secondes de son nouveau titre Khedma pour nous dévoiler la date de sortie de ce dernier .

C'est donc sans grande surprise mais avec une grande attente que le rappeur originaire de Fontenay - sous - Bois a sorti ce vendredi à 15h son premier clip depuis 1 an et demi . Avec Khedma, le rappeur continue a faire ce qui lui correspond le mieux, un titre énergique, déjanté parfait pour passer en soirée . De son côté le clip suit parfaitement cette ambiance, il met en scène Gambi en train de s'amuser avec ses amis et de conduire le fameux tank précédemment aperçu .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec ce nouveau clip, Gambi compte bel et bien marquer son retour sur le devant de la scène, 1 an et demi après avoir totalement disparue des radars .