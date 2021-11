Gambi officiellement de retour cette semaine

Gambi annonce son grand retour musical pour vendredi 12 novembre.

par Team Mouv'

Gambi est enfin de retour après une longue absence ! Après avoir teasé son futur clip, celui-ci vient d'en annoncer la date de sortie, dans une story de quelques secondes.

Après un an et demi de silence, Gambi a enfin annoncé revenir sur la scène rap. D'abord avec une vidéo mystérieuse de une minute, où l'on voit l'artiste errer sur une île, puis avec une story instagram flou, Gambi sait teaser son retour. Le jeune rappeur de 23 ans, après avoir sorti son premier album, La Vie est belle, avait pris une longue pause, restant hors des radars jusqu'à la fin d'octobre 2021. Il a enfin donné le nom et la date de sortie de son nouveau projet : ce vendredi 12 novembre sortira Khedma, qui s'annonce déjà explosif.

Retour longuement attendu

Au début de l'automne, Gambi a été aperçu sur un tank, à Hem, dans les hauts de France. Les fans ont aussitôt envisagé le tournage d'un clip, et même si les images ne correspondent pas à première vue avec celles publiées par Gambi plus tôt cette semaine, la fin de la vidéo, zoomant sur un tank, permet de faire le lien entre les deux informations.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Gros retour, donc, pour Gambi, dont le dernier clip, MACINTOSH, date du 18 juin 2020. Malgré le succès explosif du rappeur de Popopop, celui-ci a en effet pris à coeur les remarques et critiques qu'ont pu lui faire ses auditeurs, et avait decidé de prendre du recul pour travailler sur sa musique..

Le jeune artiste, qui a eu du mal à s'habituer à sa notoriété subite, est donc enfin de retour, après avoir pris le temps de faire le point avec lui-même... et il semble plus chaud que jamais, prêt à nous présenter du contenu inédit et surprenant.