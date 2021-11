Gambi lâche un teaser pour annoncer son retour

Gambi dévoile son prochain clip avec un teaser intriguant.

Après une longue absence, Gambi est de retour et tease son futur clip dans une courte vidéo mystérieuse et alléchante .

Un an et demi après la sortie de son premier album, La Vie est Belle,Gambi dévoile enfin les premières images de son retour . Et le rappeur de 23 ans, pourtant habituellement extrêmement productif, a su se faire attendre : son dernier clip, MACINTOSH, date de 18 juin 2020 . Depuis, et malgré le succès explosif du rappeur on n'avait plus - ou quasiment - aucune nouvelle, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021 .

Retour en force

Il y a quelques semaines, Gambi avait en effet été aperçu à Hem, dans les Hauts de France, auprès d'un tank, pour ce qui semblait être le tournage d'un clip . Bien que ces images ne correspondent pas à celles dévoilées par le teaser - qui montrent Gambi dans une toute autre ambiance, échoué sur une plage et jouant au ballon - on peut faire facilement le lien entre les deux informations : la vidéo d'une minute se termine sur un tank et confirme que le clip que l'artiste nous prépare est sans doute un mélange des deux univers .

Un retour en force, donc, après une longue absence plutôt surprenante aux yeux des fans, tant le rappeur de POPOPOP a quitté la scène alors qu'il était à son apogée . Apparemment, malgré le succès de son album qui a rapidement été certifié disque d'or, le jeune artiste n'aurait pas très bien vécu sa soudaine notoriété, ainsi que les critiques émises à son encontre, et avait décidé de prendre du recul sur son travail, promettant de revenir meilleur .

C'est donc un Gambi plein de promesses que l'on retrouve, et en effet, son teaser nous offre un aperçu plus authentique de l'artiste . On a à présent qu'une hâte : pouvoir l'entendre rapper . . .