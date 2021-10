Gambi fait un petit tour de tank pour son nouveau clip

Après une longue pause, Gambi revient et s'entoure d'un tank pour son prochain clip.

par Team Mouv'

Ça y est Gambi est de retour ! Près d'un an et demi après la sortie de son album, le rappeur s'affiche en pleine préparation d'un nouveau clip .

Gambi la disparition . . .

Le 18 juin 2020 Gambi sortait son dernier clip en date MACINTOSH, un mois plus tard, le 10 juillet 2020, son premier album LA VIE EST BELLE voyait le jour, depuis plus de nouvelle de la part du jeune artiste du 94 ( mis à part un feat avec Squeezie) . Ce dernier avait pourtant tout explosé en 2019 grâce à des tubes comme HÉ OH ou POPOPOP et on lui consacrait déjà un grand succès à venir .

Mais voilà, Gambi n'a semble - t - il pas bien vécu les retours sur son album ( malgré que celui ci soit disque d'or ) et a apparemment pris du recul sur la musique .

Capture Snap Gambi

. . . puis le retour

Et alors qu'il avait promis de revenir meilleur, ses fans commençaient à perdre espoir de voir revenir leur vedette . Mais ce samedi 23 octobre il a été aperçu dans les rues de Hem entouré d'un Tank pour ce qui semble être le tournage d'un clip à venir. L'auteur de POPOPOP semble donc plus proche que jamais du retour et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne compte pas passer inaperçu . En effet, alors que l'on est plutôt habitué aux voitures de luxes ou autres roues arrières dans les clips de rap, c'est avec un Tank que Gambi a défilé dans la ville des Hauts de France .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Bien qu'aucune information n'ai pour l'instant été dévoilée, on a déjà hâte du retour d'un des grands talents de ce rap game .