Frenetik vient-t-il d'annoncer un feat avec Jul ?

Frenetik et Jul : un feat enregistré ?

par Team Mouv'

Après l'annonce de la réédition de l'album de Frenetik , on en sait un peu plus aujourd'hui. Cette réédition de son dernier album Jeu de couleurs. L'excitation des fans du rappeur bruxellois est à son comble mais bonne nouvelle, le projet sortira dans quelques jours, le 25 juin .

Un jeu d'énigme sur Instagram

Pour nous faire patienter, Frenetik fait le décompte des featurings présents dans son album à coups de posts Instagram et Twitter . Le coup de com est bien ficelé et nous fait partir dans une aventure futuriste . Le rappeur propose un jeu d'énigme à ses fans sur son compte . Le but : trouver qui sera en featuring sur Couleurs du jeu . Le jeu de devinette met dans l'ambiance direct et fait monter le suspens grâce aux visuels dignes d'un film d'espionnage signés Agaprodcution . Le mystère se lève peu à peu et c'est du lourd . Après un post situé dans le 93, les internautes ont direct pensé à Leto .

Un featuring Bruxelles - Marseille dont on va entendre parler

Hier ( 15 juin ) Frenetik postait sa nouvelle énigme :"JE SAIS ft … ? 👀" . Alors qui posera sa voix sur ce prochain son ? La vidéo montre un gros zoom sur la cartographie de la France et atterri à : Marseille . Le son de la séquence dévoile un type beat reconnaissable entre mille, un tempo survolté et des vibes ensoleillées . . . Dans son couplet, le rappeur belge parle également d'ovni . Plus trop de place pour le doute : on imagine que ça va être Jul . . . même si SCH pose pas mal sur ce type d'instrus ces derniers mois ! Confirmation du feat le 25 juin !

Si c'est confirmé, le featuring bruxello - marseillais risque de faire le buzz . Si l'on se réfère au post de Frenetik, l'instru est signée Yahmanny et SHK sur Instagram .