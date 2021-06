Frenetik va sortir “Couleurs du Jeu”, une réédition de sa mixtape

Frenetik donne de nouvelles couleurs à sa dernière mixtape.

par Team Mouv'

La sensation rap du moment, Frenetik, nous vient tout droit de Belgique . A seulement la vingtaine, il fait partie des figures montantes du rap francophone . Il est partout, même sur Colors et son dernier titre Ragnarok fait du bruit dans la scène rap .

Inarrêtable, le rappeur va bientôt nous balancer “Couleurs du Jeu” une réédition de son dernier album “Jeu de couleurs”. Le projet sortira dans quelques jours, le 25 juin . Pour nous faire patienter, Frenetik a posté la cover de sa réédition sur Instagram . La cover du projet est signée Mister Fifou, le roi du graphisme à qui l'on doit les 3/4 des pochettes du rap game . Pour le projet, il a collaboré avec le Collectif Blakhat connu pour ses artworks de Sofiane Pamart et La F . On découvre Frenetik au milieu d'un un arc - en - ciel de teintes de durags . Le regard intense et confiant, le rappeur nous réserve sûrement du très lourd et “Couleurs du Jeu” est déjà en précommande .

La folie Frenetik

Selon le dico, la frénésie c'est un "etat d'exaltation qui met hors de soi", pas étonnant vu le flow du rappeur Belge . Il peut aussi bien kicker sur de la trap ou de la drill, ou sur des instrus plus lentes . Frenetik peut se venter de savoir tout faire grâce à ses flow différents, une palette de talent incroyable . Le rappeur d'origine congolaise se démarque par sa minutie, rien est fait à la va - vite . Le bruxellois met avant des textes soignés sur des sujets engagés et fait la différence .

Pour mieux comprendre la nouvelle figure du rap belge, il suffit d'écouter son apparition dans Mouv' Rap Club en janvier .