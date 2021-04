Frenetik a écouté Bjorn de "Vikings" et libère enfin le clip "Ragnarok"

Après de longs mois d'attente, le morceau est enfin disponible.

par Team Mouv'

Cela fait des mois et des mois que Frenetik tease le son Ragnarok . On pensait pourtant que l'attente arrivait à son terme quand le rappeur belge avait annoncé en février que le son était presque prêt . L'impatience des fans devenait tellement insupportable que les demandes se sont faites de plus en plus pressentes . Alexander Ludwig, l'acteur qui joue Bjorn dans la série Viking, s'est carrément adressé à Frenetik pour lui demander de libérer le morceau .

C'est finalement le 23 avril que Freno lâche Ragnarok, accompagné de son clip . L'attente valait le coup ! Le morceau tient largement ses promesses, Frenetik kicke sur une prod drill surexcitée . Côté visuel, le belge se retrouve dans son quartier, aux pieds des immeubles, entouré de son équipe .

