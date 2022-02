Frenetik : "Avant de rapper, je voulais devenir médecin"

Frenetik se dévoile à travers un documentaire immersif.

par Team Mouv'

L'ascension de l'auteur de Noir sur blanc ne risque pas de s'arrêter là. Après une année 2021 chargée Frenetik compte bien faire parler de lui en 2022 .

"En vrai, je suis un peu un médecin"

Jeune talent de l'année 2021, Frenetik s'associe avec Amazon Music autour d'un documentaire exclusif . Avec la sortie de Jeu de couleurs en janvier 2021 et sa réédition Couleurs du jeu, le jeune Freno s'est installé comme l'un des jeunes rappeurs à suivre du paysage rap francophone, notamment grâce à son kickage et ses punchlines marquantes. Des qualités qui ont certainement été à l'origine du nom du documentaire réalisé par Amazon, Frenetik, le pouvoir des mots .

Un court programme de 8 minutes qui propose une immersion dans le quotidien de Frenetik. Le rappeur belge s'est donc livré à plusieurs confessions, dont ses rêves d'enfant : "Moi je voulais pas être rappeur à la base . Quand j'étais petit je voulais être médecin .__"

Un rêve qu'il pense quand même réaliser à travers le rap : "Je pense que ce que je fais aujourd'hui c'est un peu de la médecine [ … ] Je rencontre des gens qui me parlent et tout de ce que ça leur fait d'écouter ma musique . Je me dis 'mais en vrai je suis un peu un médecin'".

Avec ce contenu, Frenetik se dévoile un peu plus et permet à ses fans comme aux personnes qui le découvrent de connaitre les origines d'un des rookies de ce rap game .