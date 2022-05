Franglish, nouvelle égérie Boohooman, il se confie sur son futur

Franglish vient de lancer une collection avec Boohooman qui sort juste avant l'été. En parallèle, un 3e album studio est en préparation et il a annoncé sa participation à la saison 3 d'"Or Noir" mais aussi un projet au cinéma.

par Faouzi Tritah

"C'est comme sortir un album!", la veille de sa sortie, Franglish est impatient de faire découvrir la collection avec Boohooman, comme s'il allait partager un nouveau projet.

Cette collaboration s'est nouée grâce notamment à ses amitiés avec le clan de Dadju qui est aussi l'un des ambassadeurs de la marque (ndlr : Niska a aussi collaboré avec la marque tout comme French Montana et Quavo). Un dernier dîner à Dubaï a scellé le partenariat et l'artiste s'est mis très vite à discuter avec les créateurs.

"Simple et efficace" c'est comme ça que Franglish définit son style vestimentaire, "je ne suis pas quelqu'un qui suit la mode à 100%, mais je fais attention à ce que je porte !" Franglish a travaillé sur 40 pièces, t-shirts, pantalons, chemises, bobs, bombers. "Je ne voulais pas juste porter cette collection pour le shooting et après je ne suis plus à l'aise avec ce que je porte. C'était ça le plus important !"

La collection est éloignée d'un style clinquant que l'on peut retrouver chez certains rappeurs, pas de gros motifs, des couleurs neutres, "Je ne voulais pas que ça tombe dans l'arrogance, pas trop de motifs pas trop voyant, je veux que tout le monde se sente frais avec !". Simple et efficace encore une fois...

Les prix aussi sont accessibles de 11 à 59 euros : "il y a des fans qui me suivent qui n'ont pas un gros budget, je voulais qu'il aient au moins un ensemble dans le panier!" sourit-il. Franglish semble y avoir pris goût car il discute actuellement avec une marque de sportswear.

Déjà un 3e album studio en route...

"J'ai passé la nuit au studio!" Franglish est déjà en train de charbonner sur un 3e album studio. "J'avais peur que les gens restent bloqués sur le 1er album (Monsieur certifié or (500 000 ventes)). Le deuxième va bientôt être certifié or (Vibe) *"2 projets, deux disque d'or, c'est magnifique. C'est zéro défaite !." dit-il fièrement. Un troisième est donc dans les tuyaux... Deux récents hits ont tourné sur les réseaux et en particulier TikTok "La Calle" ft. Koba LaD et "Trucs de Choses"* avec Gradur.

"La Calle j'ai vu certains dansent, ils utilisent la première phrase pour des Tiktok, ils font la gestu, ils font la fête avec, j'aime bien" dit-il avec un sourire en coin.

Le succès de "Trucs de choses", certifié platine (30 millions de streams) l'a en revanche beaucoup surpris. Le processus créatif a été pour le moins...spécial !

Franglish se souvient : *" la prod est arrivée à 3h du matin dans le studio, quand je suis rentré dans la cabine et que pour rigoler j'ai dit on fait les trucs de choses jamais je me suis dit que ça irait jusqu'au platine !"*

Beaucoup se posaient la question sur la signification des "Trucs de choses" l'explication n'est pas bien difficile : "Trucs de choses ça vient des stories snapchat de Gradur, on s'amusait à parler comme ça, là je fais une interview avec Mouv' c'est des trucs de choses, chaque chose que tu fais c'est des trucs de choses c'est comme ça !"

Des projets devant, comme derière la caméra

Les nouvelles expériences, c'est ce qui fait kiffer Franglish ! Le shooting pour la collab, ça lui a vraiment plu : "c'était technique un peu, il y avait 10 looks a shooter, il fallait l'attitude et trouver les bonnes poses pour mettre les pièces en avant".

Après l'appareil photo, il se prépare actuellement à passer devant la caméra. "On est maintenant en pleine répets avec RK et Koba La D pour la saison 3 d'Or Noir, dispo sur 6 Play. Helsinki de la Casa de Papel sera aussi avec nous dans la série", raconte le rappeur, avec fierté. Son personnage est apparemment très différent de lui et de sa personnalité : "il est super fermé et pas souriant du tout", précise Franglish. L'artiste prépare également un film, l'écriture est en cours, le tournage devrait démarrer rapidement dans la foulée.