Fianso se met à rapper en italien

Fianso a lâché un couplet en italien, et la qualité est au rendez-vous.

Fianso est sur tous les fronts : l'artiste ne cesse de faire l'actualité . Regorgeant d'énergie, celui - ci vient de sortir un couplet en italien, et ses fans sont comblés .

Après avoir annoncé son retour sur les planches et fait une conférence à l'ESSEC, Fianso revient sur le devant de la scène avec un nouveau couplet . Mais, attention plot twist, le couplet est en italien : le rappeur de Saint - Denis semble décidé à sortir de sa zone de confort pour nous proposer des nouveautés toujours plus entreprenantes et surprenantes .

Fianso à la conquête de l'Italie?

Sofiane a prouvé maintes fois qu'il était un artiste pluridisciplinaire, et qu'il était attiré par le challenge . Alors que son dernier album, La Direction, est sorti il y a moins de six mois, l'artiste semble s'être mis un nouveau défi : celui de rapper dans une autre langue . Il a ainsi posté un extrait de couplet en italien, et a immédiatement retenu l'attention des fans de rap : bien que l'italien ne soit pas sa langue natale, Fianso y dévoile un couplet riche, efficace et maîtrisé .

L'Italie et Fianso, c'est une belle histoire d'amour : le rappeur du 93 avait révélé ses talents dans cette langue dans une collaboration avec Tedua, un jeune rappeur italien, sur le morceau Fashion Week RMX, qui avait conquis l'Italie et révélé le rappeur français dans le monde du rap italien . De là à imaginer l'artiste partir à la conquête de nos voisins, il n'y a qu'un pas . . .

Fianso n'a donc pas fini de nous surprendre. Amoureux de la culture, de l'apprentissage et des lettres, celui - ci semble ne jamais être à court d'idée pour se renouveler, pour notre plus grand plaisir .