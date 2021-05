Fianso à l’affiche de la nouvelle série “Hors-saison”

L'histoire d'amour entre Fianso et le cinéma se poursuit !

Alors que la troisième saison de Rentre dans le Cercle bat son plein et qu'un album arrive, on vient d'apprendre que Fianso serait à l'affiche d'une nouvelle série prochainement . Le rappeur du Blanc - Mesnil apparait à l'affiche de la série intitulée Hors - Saison réalisée par Pierre Monnard et dont le tournage est en cours .

Sofiane l'acteur

Durant sa carrière, Fianso a souvent flirté avec le 7ème art . Depuis 2014 il a joué dans plusieurs films notamment Frères Ennemis de David Oelhoffen en 2018 et Mauvaises herbes de Kheiron . Son dernier film s'est tourné en 2019, il s'agissait des Sauvages de Sabri Louatah et Rebecca Zlotowski . Ces dernières années, So s'est également familiarisé avec les planches des scènes de théâtre en interprétant Le Magnifique en 2018 et La Mort d'Achille en 2019 au festival d'Avignon .

Premier trimestre 2022

Il faudra attendre l'année prochaine pour voir Fianso interpréter ce nouveau rôle à l'écran . Le tournage des 6 épisodes de 52 minutes de cette première saison devrait durer jusqu'au 13 mai prochain. Soixante jours de tournage entre la Suisse et la France sont nécessaires ! On a hâte de voir le résultat .