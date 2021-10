Fianso donne un concert pour lutter contre la faim au Zevent

Fianso assure un show pour le concert d'ouverture du ZEvent 2021.

par Team Mouv'

Ce week - end se tiendra l’édition 2021 du ZEvent . Chaque année cet évènement réunit des streamers qui s'unissent afin de récolter des dons pour des associations .

Sofiane et bientôt Nekfeu ?

L'initiative caritative, impulsé par Zerator, va cette année récolter de l'argent pour Action contre la faim . Bien qu'au départ cet évènement soit d'origine consacré aux gamers, il semblerait que le monde de la musique y trouve de plus en plus sa place .

C'est en tout cas ce que l'on remarque lorsque l'on voit Sofiane assurer un show pour cette édition 2021 . Et pas n'importe quel show puisque le rappeur du 93 était invité, tout comme d'autre artistes comme Kikesa ou encore L . E . J, pour le concert d'ouverture du ZEvent 2021 .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Mais ce n'est pas le seul du milieu du rap à se greffer à cet évènement . En effet pour cette édition on sait déjà que Nekfeu et Doums pourraient apparaitre pour un live posé sur Twitch . Le streamer Amine a annoncé qu'une de ses donations pour le ZEvent était un live avec les deux rappeurs parisiens .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le lien entre les streamers/youtubeurs et le rap a toujours été présent, en témoignent les carrières de Mister V, Squeezie ou encore Seb la Frite . Et avec ce genre d'évènement, le lien ne semble que se renforcer, pour notre plus grand plaisir .