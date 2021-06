Fianso dévoile le nouvel épisode de "Rentre dans le Cercle" avec Alyssia, Gambino la MG...

La saison 3 du "Cercle" continue avec un quatrième épisode bouillant !

par Team Mouv'

Pour le quatrième épisode de la saison 3 de Rentre Dans le Cercle, on retrouve notre Fianso national en pleine forme et toujours en direct de la Fonderie à Ivry - sur - Seine . Pour cette quatrième fournée de la troisième saison, le vétéran est entouré d'un équipe éclectique : Sasso, Alyssia, Gambino La MG, Denzo, et même Souffrance !

Des performances originales

Comme d'habitude, chaque rappeur s'est donné à fond pour cramer le Cercle et rendre fou Sofiane . Les artistes ont fait honneur au Cercle en donnant tout ce qu'ils avaient ! Mention spéciale pour la prestation de la seule femme de cette session : Alyssia la R . Notez également qu'il n'y à que dans le Cercle qu'on puisse entendre Souffrance ( du collectif l'uZine avec un Z ) freestyller sur de la Drill, et ça vaut le détour . Sur ses comptes Twitter et Instagram, Le Directeur nous a partagé un petit teaser de cet épisode pimenté :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Fianso au sommet !

Récemment, Fianso nous livrait son magnifique clip Case Départ après avoir réalisé un passage très remarqué chez nos amis allemands de chez Colors. Son dernier album intitulé La Direction s'est très bien vendu depuis sa sortie le 21 mai, et c'est logique . Fianso est devenu un pilier du rap français en quelques années grâce à son travail acharné et son état d'esprit 100% hip - hop . En parallèle, il continue de développer ses concepts ainsi que son label, Affranchis Music.