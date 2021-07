Sofiane de retour au théâtre avec des nouvelles dates pour "Gatsby le Magnifique"

Le rappeur Fianso interprétera pour la troisième fois le rôle de "Gatsby" en février 2022 au théâtre du Châtelet.

Deux ans après sa première apparition sur les planches, Fianso réitère l'expérience théâtrale avec la pièce "Gatsby Le Magnifique", adaptée de l'œuvre de Francis Scott Fitzgerald .

De retour en février 2022

Le rappeur incarnera le personnage principal Gatsby au théâtre du Châtelet du 16 au 20 février 2022, aux côtés de Rebecca Marder de la Comédie - Française dans le rôle de Daisy . Un rôle qu'il reprend pour la troisième fois après sa création en 2018 par France Culture au Festival d'Avignon . Il l'avait ensuite interprété au studio 104 de la Maison de la radio en 2019 .

L'artiste l'a annoncé sur ses réseaux d'un enthousiaste : "C'est OFFICIEL ! ! " . La pièce est mise en scène par Alex Plank et mise en musique par Issam Krimi . Elle retrace l'ascension sociale de Gatsby, qui veut échapper à sa condition de pauvre et se heurte aux dangers de son ambition . La billetterie pour "Gatsby Le Magnifique", prévue en février 2022 est d'ores et déjà ouverte .