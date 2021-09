Fianso de retour au théâtre

Sofiane va revenir sur les planches en tant que récitant.

par Team Mouv'

Alors que le rappeur interprétera pour la troisième fois le rôle de "Gatsby" en février 2022 au théâtre du Châtelet, il vient d'annoncer son retour sur les planches dans un tout nouveau rôle .

Fianso l'homme touche à tout

En clôture du festival Nuits Romantiques, à Aix les Bains, les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon vont interpréter le célèbre conte musical Pierre et le loup, Sofiane Zermani - Fianso - va se joindre aux musiciens pour conter cette œuvre légendaire . Le rappeur du 93 va effectivement être le récitant ( personne qui chante le récitatif d'une œuvre lyrique, ou qui narre certaines parties d'une œuvre dramatique ) de la célèbre œuvre de Sergueï Prokofiev . L'évènement se déroulera le 2 octobre et sera de nouveau mise en scène le lendemain à l'Opéra de Lyon .

On connaissait le rappeur du 93 en tant que comédien, interprète, mais cette fois - ci il aura l'occasion de s'initier à un nouveau rôle . Sofiane rajoute donc une corde à son arc, une de plus pour celui qui se montre très actif cette année avec la sortie de son album La Direction en Mai et la saison 3 de Rentre dans le cercle .