Fianso annonce le retour de "Rentre dans le Cercle" pour la saison 3

L'émission réservée aux rappeurs émergents "Rentre dans le cercle" fait son grand retour !

Après deux saisons réussies, la web - série Rentre dans le cercle, produite et présentée par Fianso fait son grand retour ce lundi 19 avril pour une troisième saison. En effet, c'est l'interprète d'American Airlines qui vient d'annoncer la nouvelle à ses fans via Twitter .

Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir les fans, ultra motivés et certains proposant déjà des candidatures pour passer dans l'émission qui a pour vocation de mettre en avant la scène émergente de rappeurs. Grace à elle, de nombreux artistes ont pu se faire connaître, comme Heuss l'Enfoiré, K - Point, Soolking ou encore Landy pour ne citer qu'eux .

Une longue attente

En effet, diffusée pour la première fois en 2017, le programme connait un énorme succès pour la qualité de son contenu et de son concept inédit dans le milieu du rap : si bien que, Rentre dans le cercle est rapidement devenu une référence dans le rap game . Aucun doute sur le fait que l'attente fut plus que longue pour les fans, si l'on considère que le dernier épisode fut diffusé le 29 octobre 2018, soit plus de 3 ans d'absence avant ce retour tant attendu .

Pour patienter avant la diffusion du premier épisode, on vous laisse découvrir le teaser officiel :

