Festival Les Ardentes : 4 nouveaux noms annoncés

Le line-up du festival Les Ardentes s’agrandit avec 4 nouveaux noms.

par Team Mouv'

Alors que PNL, SCH, Sexion d'Assaut, Damso, Niro, Ninho ou encore Stromae ont déjà été annoncés comme étant de la partie pour le festival Les Ardentes, 4 nouveaux noms viennent s’ajouter à celui de Roddy Ricch, annoncé plus récemment, sur l’énorme liste d’artistes qui seront présents.

4 nouveaux noms pour un line-up de qualité

L’incroyable programmation du festival belge Les Ardentes n’a pas fini de nous surprendre. En effet, le festival se déroulera à Liège le 7,8,9 et 10 juillet 2022. Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, le festival repart enfin de plus belle avec une affiche de qualité.

Alors que plusieurs gros noms de la scène musicale américaine ont déjà été annoncés dont A$ap Rocky, Tyler, The Creator ou encore Megan Thee Stallion et Burna Boy, des grosses têtes de la scène du rap français seront aussi de la partie pour nous régaler.

Ce 18 janvier, le festival a révélé 4 nouveaux noms qui viendront rejoindre la très lourde équipe déjà composée de Ninho, Freeze Corleone, Ziak, Gazo, Leto, PNL et bien d’autres encore. Et pour le plus grand plaisir de leurs fans, c’est PLK, Jok’Air, Zola et le youtubeur et rappeur Prime que l'on retrouvera d'ici quelques mois pour ambiancer la scène belge.

Le week-end belge s'annonce d'ores et déjà bouillant cet été. Toutes les informations complémentaires sont à retrouver sur le site officiel du festival.