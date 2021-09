Festival Hip Opssession Musique : le rap français encore à l’honneur

Le Festival Hip Opssession Musique dévoile sa programmation 100% rap français

par Team Mouv'

Pour sa deuxième édition, le Festival Hip Opssession Musique met le rap français à l'honneur : initié en 2015, il est l'un des principaux festival entièrement dédié à la culture Hip Hop et met en avant des artistes de notoriété internationale et nationale ainsi que des figures émergentes de la scène hip hop .

Une programmation french touch

Pour cette édition 2021, qui se tiendra du 1er au 9 octobre prochain, Nantes et son agglomération vibreront au rythme des artistes hip hop invité·e·s : fidèle à son ADN, le festival se veut représentatif d’une large frange de la musique hip hop et marie habilement new school et old school, lyricistes et ambianceur·euse·s, trap et R’n’B, beatmaking et human beatbox comme le rapporte le site officiel . Parmi l'énorme casting on peut retrouver notamment en têtes d'affiche Benjamin Epps, Di - Meh, Le Juiice, Rocé, Svinkels . . .

Ce festival hors pair, est bien plus qu'un festival, en effet pour compléter ce programme, les spectateurs pourront aussi apprécier la photographie et le cinéma avec 2 films cultes à revoir à l’infini : Boyz N The Hood et Ma 6 - T va Crack - er et les expositions de Cracklink, Stones _ raw et Simon point . png de l’écurie Slasher .