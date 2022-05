"Fade-up", Soso Maness, "A7" ... SCH au Zénith de Paris, c'était le feu

Sch étant en concert hier à Paris. Pour ceux qui n’ont pas pu y assister, on vous raconte tout ce qu’il s’est passé sur scène et dans le public.

par Genono

En concert au Zénith de Paris ce dimanche 22 mai, Sch a conclu de la plus belle des manières la première partie de sa tournée, qui reprendra ensuite à partir du mois de septembre. Elle s'achèvera en apothéose au Vélodrome de Marseille en juillet 2023, faisant entrer l’auteur d’A7 dans la petite caste des rappeurs capables de remplir un stade, aux côtés de Gims, Jul, Booba, NTM ou Soprano. En attendant, sa performance parisienne a marqué les esprits des 6000 spectateurs présents pour un show qui a tenu toutes ses promesses. On était sur place, on vous livre donc toutes nos impressions sur cette belle soirée.

Deux heures de show

On fustige parfois -à raison- les artistes qui n’offrent qu’une petite heure, voire moins, à leur public. Sch a parfaitement respecté ses spectateurs avec quasiment deux heures de rap sans entracte, à l’exception de courtes pauses pendant lesquelles étaient diffusées les interludes de JVLIVS I et II. Les fans du marseillais en ont donc eu pour leur argent, d’autant que Sch a conservé l’état d’esprit d’un pur performeur : pas de morceaux chantés uniquement par le public, et surtout, pas de playback. Ça devrait être une évidence pour un spectacle live, et on ne devrait même pas le relever, mais c’est malheureusement devenu une habitude chez certains artistes.

Un excellent choix de morceaux

Beaucoup de titres issus de JVLIVS II, forcément, mais tous parfaitement choisis : Parano, Crack, Mannschaft (même si Freeze Corleone n’était pas présent), Mafia, etc. Malgré une séquence avec ses hits plus légers (Motherfuck, Bande Organisée, La danse des bandits, etc), Sch s’est plutôt concentré sur des titres rap, ce qui est appréciable quand on a affaire à un véritable kickeur comme lui. On a également pu se rendre compte de l’impact énorme d’A7 sur le public : à chaque fois que les premières notes de Gomorra, A7, Champs-Elysées ou Fusil ont résonné, la salle s’est enflammée. La soirée s’est terminée sur Loup Noir, un titre émouvant qui a permis de conclure le show dans le calme.

Aidez Marcus DBS et Noémie à retrouver leurs âmes-soeurs

Vous serez peut-être à l’origine d’une belle histoire d’amour et d’une famille heureuse, ou alors ça partira en couilles et ça finira dans le chaos, mais au moins on aura tenté le coup.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Soso Maness a mis le feu

Il est arrivé sur son couplet de Bande Organisée, évidemment la salle s’est enflammée en un rien de temps sur “Zumba Cafèw”. Soso s’est ensuite fait un petit plaisir en interprétant en solo Petrouchka, clairement le titre idéal pour mettre le feu et inciter les mecs torse-nus de la fosse qui sentent autant l’alcool que la transpiration à faire des pogos. On regrette juste que les deux rappeurs n’aient pas profité de l’occasion pour jouer Les Derniers Marioles, mais on ne peut pas tout avoir, et puis ça aurait un peu niqué la dynamique festive de Bande Organisée et Petrouchka.

Ca a commencé à 18h, pas à 20h

A priori vous n’en avez rien à faire étant donné que le concert est déjà passé, mais pas mal de spectateurs ont été surpris et ont découvert l’horaire exact au dernier moment, voire un peu trop tard. Force à celles et ceux qui se sont fait avoir par cet horaire farfelu, d’autant que pour une fois, le concert s’est tenu à peu près à l’heure : Sch a déboulé sur scène à 19h, après trois quarts d’heure de première partie par Nene, son DJ.

Sch a buté un mec sur scène

A priori c’était une mise en scène, pour deux raisons :

- on n’a croisé ni ambulance, ni corbillard à la sortie du concert.

- personne n’a appelé la police. Alors ok, quand on écoute Sch on sait que les balances sont mal vues et qu’elles peuvent mal finir, mais sur 6000 personnes, absolument personne ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Hamza aussi était présent, pour jouer Fade Up

Deux guests seulement au Zénith : Soso Maness, donc, et Hamza. Le belge est d’abord venu interpréter HS, avant que son imprésario, Mehdi Maizi, ne monte sur scène pour réclamer le titre Fade Up. Jamais sorti officiellement, mais déjà largement diffusé après un leak en début d’année, ce morceau a confirmé l’excellente entente artistique entre le S et le H. Les deux artistes se sont donc exécutés, et les spectateurs du Zénith ont donc pu savourer ce hit qui n’est disponible sur aucune plateforme.

Le public de SCH est vraiment sympa

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce qu’on aurait aimé avoir en plus

Très positive, cette soirée aurait été encore meilleure avec une pointe d’interaction supplémentaire : Sch fait le show pendant deux heures, rappe sans interruption, mais certains spectateurs auraient apprécié un peu plus d’échange avec l’artiste. Une impression renforcée par les quelques minutes où Soso Maness a occupé la scène : l’auteur de Rescapé a immédiatement créé un lien avec la foule, appelant à faire des pogos et à chanter avec lui.

SCH change plus souvent de tenue que Beyoncé

Sch a construit une partie de son image sur son rapport à la mode, il était donc logique qu’il prévoit un maximum de tenues différentes pour ce gros concert. Mention spéciale pour la doudoune hyper-épaisse sur les derniers titres sachant que la température ressentie dans la salle était proche de l’enfer. Possible que Sch ait cherché à perdre du poids par sudation, toutes les méthodes sont bonnes pour garder le ventre plat. Le rappeur a fini en costume pour interpréter Loup Noir, elle est loin l’époque des rappeurs en baggy triple-XL.