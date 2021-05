Euro 2021 : l'hymne de Youssoupha est "éclaté au sol" selon Booba

Après les polémiques déclenchées par la sortie de l'hymne des Bleus pour le prochain Euro, c'est désormais Booba qui s'en mêle et il ne mâche pas ses mots.

par Team Mouv'

Moins d'une semaine après avoir dévoilé l'hymne de l'équipe de France de football pour l'Euro à venir, le son de deux minutes a déjà attisé de nombreuses polémiques .

L'hymne interprété par Youssoupha a d'abord été vivement critiqué par le vice - président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Dès le lendemain de la mise en ligne du morceau, l'élu a regretté que Youss en soit l'auteur . Faire appel à un rappeur pour faire l'éloge de l'équipe de France, c'est "cédé à une partie racaille de la France" selon Jordan Bardella .

Alors que la polémique enfle, le rappeur natif de Kinshasa reçoit le soutien de la ministre des sports Roxana Maracineanu et du Ballon d'or Michel Platini.

Booba s'en mêle

Les soutiens politiques de poids ne suffiront pas à calmer les critiques . C'est désormais dans le rap game que Youssoupha se fait tacler, et qui d'autre que Booba pour porter les coups bas ?

Comme à son habitude, Booba s'est emparé du compte Instagram de La Piraterie pour s'en prendre à l'auteur du morceau. B2O a déterré un tweet datant de 2011 dans lequel Youss écrit : "Que Laurent Blanc et la FFF aillent s'faire encu * er" . Une déclaration en réaction à la polémique provoquée par l'ancien entraineur de l'équipe de France qui demandait l'instauration de quotas ethniques dans le football . Sous le tweet, le rappeur de Boulogne se lâche : "On est pas corda avec ton hymne, c'est éclaté au sol comme ton styliste". Un clash de plus pour Booba auquel n'a pas répondu le Prim's Parolier .