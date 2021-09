Et si … le streaming n’existait pas ?

On a imaginé le visage du rap français si le streaming n'existait pas...

( modifié le ) par Genono

Les univers parallèles n’existent pas que chez Marvel . Le rap français aussi a ses réalités alternatives, dans lesquelles les évènements ne se sont pas déroulés de la même manière . Dans un autre monde, NTM n’a pas périclité après son quatrième album ; Booba et Kaaris ne se sont jamais croisés à Orly ; Vincent Cassel a remplacé son frère au sein d’Assassin ; Ninho n’a jamais enregistré le moindre featuring …

Dans l’industrie du disque telle qu’on la connaît, l’arrivée du streaming est considérée comme l’un des grands bouleversements récents . Avec l’émergence des plateformes comme Spotify ou Deezer, le monde du rap a subi des transformations en profondeur, s’adaptant aux nouveaux modes de consommation de la musique de la part des auditeurs . Beaucoup plus de projets sont publiés chaque semaine, les artistes profitant de la dématérialisation de la musique pour raccourcir les circuits de distribution . De plus en plus de disques n’existent même plus au format physique, la version numérique suffisant amplement .

Même si le streaming a permis d’élargir l’offre, avec beaucoup plus d’artistes actifs aujourd’hui qu’il y a dix ans, de gros déséquilibres subsistent : selon une étude publiée par le Wall Street Journal, 1% de la musique présente sur les plateformes représente 92% des écoutes . Comment aurait évolué le rap français dans un monde où le streaming n’existe pas ? C’est une question que personne ne se pose, mais à laquelle on va quand même tenter de répondre .

Tout ce qui suit est entièrement fictif .

La crise du disque pendant les années 2000 est la principale raison de cet échec . Pour contrer la démocratisation du téléchargement illégal, les industries de la musique et du cinéma ont uni leurs forces et obtenu de l'Icann ( Internet corporation for assigned names and numbers ) , la principale autorité de régulation d'internet, que le débit des connexions soit directement corrélé au type de fichier téléchargé par les utilisateurs . Dans le cas de fichiers audio ou vidéo, le débit est ainsi bridé de 50 à 100 fois, annihilant tout espoir de télécharger des albums complets ou des films . Cette décision, très débattue, a permis aux différentes industries du divertissement de sortir de la crise et de recommencer à vendre des disques, des places de cinéma, et des DVD . Après des années de pertes et quelques carrières sacrifiées, tout était enfin rentré dans l’ordre . L’industrie a cependant dû sacrifier une partie de ses opportunités : le téléchargement légal, balbutiant à l’époque, n’a pas pu se développer .

Avant ce bridage, le rap français était scindé en deux : d’un côté, les très gros artistes capables de vendre des centaines de milliers de disques, pour contrebalancer les effets du téléchargement illégal ; de l’autre, les plus petits artistes, majoritairement indépendants, subissant de plein fouet la crise . La fin du piratage n’a pas rebattu totalement les cartes, le déséquilibre existant encore, mais a permis aux rappeurs moins exposés de se remettre à vendre des disques. La disparition du streaming vidéo est cependant un coup dur pour le monde du rap indépendant : la diffusion des clips ou freestyles par le biais d’internet n’est plus possible, et il faut se tourner vers des alternatives .

La demande des auditeurs étant de plus en plus forte, certains acteurs de l’industrie comprennent plus vite que d’autres qu’un marché entier est en train de s’ouvrir . La presse spécialisée fait de moins en moins d’écrit, et mise énormément sur les CDs fournis avec les magazines : freestyles, clips, compilations de titres … L’un des gros succès du début des années 2010 s’appelle Daymolition Magazine : une petite équipe parcourt la France entière pour tourner des street - clips avec des rappeurs émergents, et les distribue en marge de ses revues . Le contenu cartonne auprès d’une nouvelle génération d’auditeurs accro à la nouveauté . A partir du onzième numéro bi - mensuel, le magazine papier disparaît totalement : seul le support CD subsiste .

Sur le même principe, l’équipe de Booska - P se spécialise dans le street - DVD, participant à l’émergence de rappeurs comme Mister You ou la Sexion d’Assaut . Le processus de gravure étant long et coûteux, le média innove en proposant directement ses productions sous format clé USB incopiable . La distribution est simplifiée, le tarif divisé par deux, et les contenus se retrouvent en vente un peu partout : caisses des grandes surfaces, buralistes, librairies … Adoptée par la majorité des médias rap, la méthode se démocratise, et de nouveaux types de contenus apparaissent : Rap Contenders Magazine offre un clash chaque semaine, Rapélite DVD propose une interview long - format par clé - usb, etc .

Dans le même temps, les ventes de disques se maintiennent à flot : la Sexion d’Assaut cartonne, Orelsan fait son trou, Booba, Rohff et La Fouine tiennent le haut du panier … C’est surtout le rap indépendant qui tire son épingle du jeu, en délaissant le format CD . Les artistes signés en maisons de disques s’y refusent, motivés par le combat pour les certifications : le SNEP refuse jusqu’alors de prendre en compte les ventes de clés usb dans ses calculs . Le rap français se retrouve à nouveau scindé en deux, entre les gros artistes capables de vendre des disques par centaines de milliers, et les plus petits, qui sortent progressivement du circuit classique . Certains parviennent tout de même à combiner les deux : Jul, par exemple, est l’une des seules têtes d’affiche à distribuer sa musique aussi bien par les méthodes traditionnelles, que par les nouvelles .

Alors que de nouveaux noms émergent en s’appuyant sur cette innovation technologique ( Ninho, Damso ) , les premières accusations de triche apparaissent : Booba attaque par exemple Gims, qui utiliserait des “fermes à disques”, où l’on enregistre les ventes de CD par milliers avant d’effectuer des remboursements, dans le seul but de gonfler les chiffres et d’obtenir des certifications . Gims répond en promettant “un reportage sur M6 qui dévoilera toute la vérité” .

En 2015, un groupe confidentiel venu du 91, PNL, bouleverse l’industrie du disque . En travaillant avec des ingénieurs, le groupe lance le premier album sous format micro - sd . Ces petites cartes présentes sur la majorité des téléphones portables ne servaient jusqu’ici qu’à stocker des photos . Elles deviennent donc le support du premier projet du duo, intitulé QLF . La méthode est rapidement reprise par d’autres artistes : elle permet en effet aux auditeurs d’écouter directement de la musique sur leur téléphone, un gain énorme pour eux . PNL refuse pourtant la distribution à grande échelle : leurs différents projets sont vendus directement dans le hall de leur bâtiment, l’acheteur remettant son argent à un vendeur, mais récupérant son CD de la main d’un autre vendeur .