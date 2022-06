Est-ce que Jul a gagné son pari sportif ?

On a mené l'enquête la plus importante du dernier album de Jul.

par Team Mouv'

C’est un secret pour personne, Jul vient de sortir son 17ème album "Extraterrestre". Comme pour chacun de ses projets, j’ai écouté une première fois tranquillement puis une seconde fois avec plus de recul pour me concentrer sur les paroles.

Arrivé à l’avant dernière chanson, En Two Two Bé, une phrase me fait mettre pause immédiatement. « Côte à 2,30 j’mets un billet sur la Lazio ». Déjà parce qu’en tant que supporter de l’AS Roma ça me fait mal, et ensuite je voulais absolument savoir si Jul avait gagné ce pari sportif.

Jul - capture

J’ai donc décidé d’enquêter (oui je n’ai pas grand chose à faire de ma vie).

Étant donné que Jul sort deux albums par an, on peut supposer que le match en question date de cette saison. J’ai remonté tous les matches de la Lazio pour retrouver les fois où le deuxième club de Rome était côté entre 2,20 et 2,40. J’en ai trouvé 5, toutes compétitions confondues.

Le 23 septembre 2021 face au Torino, 1-1

Le 26 septembre 2021 face à la Roma, victoire 3-2

Le 3 octobre 2021 face à Bologne, défaite 3-0

Le 24 octobre 2021 face à l’Hellas Verone, défaite 4-1

Le 22 janvier 2022 face à l’Atalanta, 0-0.

Il y a donc 1 chance sur 5 que Jul ait gagné son pari sportif. Ceci dit, on peut essayer d’affiner encore un peu plus.

Si on part du principe que son album Indépendance est sorti le 10 décembre 2021, on pourrait éliminer les 4 premiers matches qui se sont déroulés avant la sortie de cet album. Dans ce cas là, seul la rencontre contre l’Atalanta s’est déroulée dans la période de production de l’album Extraterrestre et donc de la chanson En Two Two Bé.

Capture paris sportifs

Ce match s’étant fini sur un match nul, on peut affirmer que Jul n’a pas gagné son pari sportif, et si même lui, à qui tout réussit, ne parvient pas à remporter ses paris, c’est qu’on devrait peut-être tous arrêter…