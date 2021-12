"ERRR", la nouvelle mixtape de La Fève, est sortie

Avis aux amateurs de trap sombre et poétique, le deuxième album de La Fève, "ERRR", est dispo partout.

La Fève est de retour avec un nouvel album, est c'est du très lourd !

Pilié de la new wave

Il y a un mois, le rappeur du 94 lâchait sur YouTube Mauvais Payeur, extrait de son prochain projet. Sur une instrumentale trap, lourde et mélancolique de DEMNA en retrouvait l’univers sombre et brutal de La Fève. Le clip a été vu plus de 400 000 fois en moins d’un mois. C’est de bons augures pour l’album, car avec ce titre, La Fève a largement battu son record de vue sur la plateforme, signe que petit à petit, son rap s’impose sur le devant de la scène. Ce vendredi 17 décembre, le rappeur de Fontenay-sous-Bois nous a livré son nouveau projet ERRR.

La Fève revient un an après la sortie de KOLAF, co-produit avec Kosei. Le beatmaker continu de graviter autour de l’esthétique artistique de la Fève puisqu’il signe la prod de 4 titres : RAT INTERLUDE; LONERR ; VOITURE SPORTIVE et VVS.

ERRR est une mixtape de 18 titres, dense, et qui s’avale d’une traite en une grosse demi-heure. Comme d’habitude sur ses projets personnels, La Fève ne s’étend pas sur trop de collaborations. On retrouve cependant 3 feats, avec la participation de $ouley, Zamdame et S.Téban, respectivement sur les titres CASTRO ; VOIR AILLEURS et VVS. Les sons sont courts et tranchants. Comme à son habitude, La Fève nous embarque avec lui dans un univers ténébreux, fait de grosses basses et textes sombres récités par une voix et un flow atypique, qui fait la particularité de ce rappeur plein d’avenir.

