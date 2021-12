Emmanuel Macron a écouté "L'odeur de l'essence" d'Orelsan et valide le titre

Avec "L'odeur de l'essence", Orelsan a réussi son retour et c'est Emmanuel Macron qui réagit au morceau.

par Team Mouv'

Quelques jours avant la sortie de Civilisation, Orelsan a dévoilé le premier single L'odeur de l'essence. Un morceau puissant, engagé et qui ne laisse pas indifférent. Après les réactions du public, on a le droit à la réaction du chef de l'État Emmanuel Macron qui a écouté le morceau et qui en pense du bien.

C'est bien vu

Pour Libération, Emmanuel Macron a trouvé "bien vu" les textes du nouveau morceau d’Orelsan. Il précise aussi "C’est quand même quelqu’un qui dépeint la société comme un sociologue." Des mots forts de la part du Président de la République, qui aurait pu être affecté par certaines punchlines, notamment celles-ci : "Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué" ou encore "Si le Président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas."