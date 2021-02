El Grande Toto : le rappeur marocain invite Damso, Hamza, Lefa... sur son prochain album

La star de rap marocain va bientôt dévoiler "Caméléon", son prochain album au casting XXL.

Plus que quelques jours avant la sortie de Caméléon, le prochain projet d'El Grande Toto . Pour continuer le teasing autour de cette sortie, El Grande vient de dévoiler la tracklist de son projet et donc tous les featurings qu'il comportera . Et vu la liste des invités, il faut s'attendre à du lourd, du très lourd même !

Aux côtés d'El Grande Toto sur Caméléon, on retrouvera donc Lefa, Damso et Hamza, ainsi que le marocain Small X, Farid Bang un rappeur allemand d'origine marocaine et enfin 3robi, un rappeur néerlandais lui aussi d'origine marocaine . Le projet comportera 17 titres au total, la liste a été publiée directement sur les réseaux sociaux d'El Grande Toto :

El Grande veut conquérir le public français ?

El Grande Toto est un artiste marocain très suivi en Afrique et dans le monde . Il y a quelques semaines, il a littéralement explosé les scores de streamings en sortant le son Mghayer, qui cumule déjà près de 19 millions de vues sur Youtube . En invitant des artistes très connus en France sur son prochain album, le rappeur marocain va certainement élargir son public en touchant des auditeurs qui ne connaissent pas encore sa musique ! Malgré tout leur talent, les rappeurs marocains sont rarement mis en avant en France .

En attendant la sortie du projet le 5 mars, il reste très actif sur les réseaux sociaux. La sortie de Caméléon s'annonce comme un évènement très important de la carrière d'El Grande !