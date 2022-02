EDGE fera la première partie de Jazzy Bazz pour le "Memoria Tour"

La première partie du "Memoria Tour" de Jazzy Bazz sera assurée par Edge.

par Team Mouv'

Comment se chauffer encore plus pour la tournée de Jazzy Bazz ? Réponse par Edge : ce dernier sera présent pour les premières parties du Memoria Tour.

Vous êtes un fan de Private Club ? Bonne nouvelle : la première partie de la tournée de Jazzy Bazz, le Memoria Tour (qui démarrera le 4 mars et se terminera le 16 juin), sera assurée par Edge. En effet, le trio formé par Jazzy, Edge et Esso Luxueux est de retour en live, pour le plus grand plaisir des fans. Les trois rappeurs seront ainsi présents ensemble sur scène à La Cigale le 21 avril à Paris, mais également à Rennes, Bordeaux, Nantes, Lyon, Aix-en-Provence, Nîmes, Toulouse, Angers, Tourcoing et en Suisse.

Le trio de "Private Club" enflamme la tournée de Jazzy

Un retour en force après le succès de Private Club l'année dernière: le projet du trio, sorti en avril 2021 et accompagné de trois clips à l'esthétique léchée, avait conquis les fans comme les critiques. Alors que Jazzy Bazz a entamé 2022 sur les chapeaux de roues avec son album *Memoria,* applaudi par son audience et hissé dans le Top Albums, cette tournée marque donc un moment fort pour les artistes, d'autant que Edge est apparemment en train de terminer son prochain projet, qu'on pourra donc sans doute découvrir en live...

Les planches risquent de vibrer à La Cigale le 21 avril, et dans le reste de la France tout au long de la tournée Memoria. Bonne nouvelle si tu veux participer ! Mouv' t'offre des places. C'est juste ici :