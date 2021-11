EDGE dévoile son nouveau projet "OFFSHORE" avec Alpha Wann, La Fève, Jäde...

EDGE sort "OFFSHORE", son nouveau projet.

par Team Mouv'

EDGE vient de sortir son deuxième projet solo. En 1 an, celui qui s'était montré très peu productif durant plusieurs années, aura donc été à l'origine de trois projets.

EDGE commence à se faire un nom

Quasiment un an après avoir sorti son premier projet OFF, EDGE nous dévoile OFFSHORE. Entre temps, le rappeur originaire du XIXème arrondissement parisien a fait parler de lui en s'alliant avec ses camarades Jazzy Bazz et Esso Luxueux pout le projet Private Club.

De retour en solo, l'auteur de Compliqué nous offre un projet de 14 titres avec de nombreuses collaborations alléchantes. En effet, le parisien a su s'entourer d'une grosse tête d'affiche comme Alpha Wann mais aussi de la crème de la nouvelle vague avec Jäde et, celui qu'on ne va bientôt plus présenter, La Fève. Avec OFFSHORE, EDGE nous propose un projet qui lui correspond, avec des textes profonds, introspectifs, le tout mêlé à une ambiance assez nocturne.

C'est avec plaisir qu'on retrouve un EDGE productif, lui qui a choisi de rester assez en retrait de la musique durant la décennie 2010.