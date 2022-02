DTF : le prochain album devrait arriver prochainement

Le duo DTF annonce du lourd pour son grand retour.

par Team Mouv'

En novembre dernier, les deux rappeurs d'Ivry - sur - Seine qui composent DTF ont annoncé sur les réseaux qu'ils annulent leurs dates de concert pour . . . la préparation d'un nouvel album . Aucune date pour le projet n'est encore sortie et il s'agira du cinquième album du duo .

L'album confirmé pour bientôt

Le mystère est présent mais les infos vont vite arriver . . . En tout cas on a eu des nouvelles via leur question/réponse sur Instagram et le duo proche de PNL a annoncé la couleur ! A la question "c'est un album, un EP ou un single qui arrive ?" les deux rappeurs ont répondu "WAllah l'album qui arrive c'est pas des LOL" :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Encore un peu de patience pour découvrir le projet !